بالصور – درة تسرق الأنظار بإطلالة شتوية مميّزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت الفنانة التونسية درة الأنظار بأحدث إطلالة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، إذ نشرت صورًا جديدة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال والمهندس هاني سعد، وظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة.

وتألقت درة، في الصور خلال زيارتها لإحدى المدن في لبنان، وعلقت قائلة: “عودة إلى هذا اليوم مع حبي”، حيث تأتي تلك الصور والكلمات الرومانسية بالتزامن مع قرب يوم الحب الذي يوافق 14 فبراير الجاري.

واعتمدت درة، في إطلالتها صيحة الجلد، من خلال ارتدائها بنطلون “جلد” ونسقت معه حذاء ضخماً من الجلد أيضاً، فيما استعانت بمعطف شتوي تناسب مع إطلالتها ككل، وتركت درة، شعرها منسدلاً على كتفيها وظهرها، وارتدت “قبعة” مميزة على رأسها.

وحرص زوجها هاني سعد، على مغازلتها من خلال تعليق له عبر منشورها، مشيراً إلى أنه يحبها كثيراً، فيما ردت درة، عليه بأنها أيضاً تحبه، بينما علقت الفنانة جومانا مراد، قائلة: “بحبكم أوي ربنا يحفظكم”، لترد عليها درة: “واحنا بنحبك أوي أوي إنتي وربيع”، كما علقت أيضاً الفنانة عائشة بن أحمد، وفيكتور كيروز وفيفان مراد.

ويعرض للفنانة درة، سينمائياً هذه الفترة فيلم “الكاهن” وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، ويشارك في البطولة: حسين فهمي، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم وفاطمة كمال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، وتُجسِّد الفنانة التونسية درة خلاله شخصية صحفية تُدعى “فيروز”، تتزوج من إياد نصار الذي يُجسّد دور شخص يُعاني اضطراباً نفسياً، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين، وتكون هي محور أحداث الفيلم.