أنغام تحتفل بـ”عيد الحب” في قصر عابدين للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد المطربة أنغام لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في قصر عابدين، وذلك في تمام الثامنة من مساء الجمعة 25 شباط/فبراير.

وتحتفي أنغام بأجواء “عيد الحب” في شهر الرومانسية شباط/فبراير مع جمهورها في القاهرة بحفل غنائي استثنائي داخل باحة قصر عابدين التاريخي، تقدّم خلاله باقة من أجمل أغانيها العاطفية، القديمة والجديدة، منها، “حالة خاصة جداً” و”سيدي وصالك” و”أساميك الكتيرة” و”أكتبلك تعهّد”… وأغنيتها الأخيرة “هتشتاقوا”.

وتُروي أنغام عطش جمهورها ومحبيها لحضور حفلاتها من خلال سهرة غنائية استثنائية تحمل لافتة “كاملة العدد” حيث شارفت تذاكر الحفل على النفاد قبل موعد الحفل بأسبوعين، حيث بيع أكثر من 70 في المئة من التذاكر حتى الآن.

وستتألق أنغام على مسرح قصر عابدين بإطلالة مميزة وغير مألوفة من حيث الشكل والتصميم نفسه للمسرح الذي يطل مباشرة بخلفيته على قصر عابدين، وستوفر الجهة المنظِّمة للحفل أربع فئات مختلفة للتذاكر: البرونزية 850 جنيهاً، والفضية 125، والمذهبية 1550 جنيهاً، في حين تبلغ الفئة الأخيرة 1850 جنيهاً للتصنيف البرونزي، والحفل من تنظيم “ذا بلانرز” و”ذا بيسمنت ريكوردز” و”سبيد انترتينمنت”.

وتأتي هذه الإطلالة لأنغام بعد أسبوعين على تقديمها أحدث حفلاتها في السعودية، ضمن حفلات “موسم الرياض” بصحبة الفنان عبادي الجوهر.