فن ومشاهير

كيم كارداشيان تكشف أخيرًا سبب طلاقها من كانيي وست

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في تصريحات إعلامية بعض أسباب طلبها الطلاق من زوجها المغني كانيي وست، حيث قالت: “لفترة طويلة كنت أفعل ما يُسعد الآخرين، وقررت في السنتين الماضيتين أن أُسعد نفسي، وهذا حقاً شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسبّبه في طلاقي”.

وأضافت: “أعتقد أن من المهم أن يكون الإنسان صريحاً مع ذاته حول ما يُسعده، وأنا اخترت نفسي. من الجيد أن تختار نفسك. سأقضي أربعينياتي في إسعاد نفسي، سآكل جيداً، سأمارس ، سأستمتع بوقتي، وسأمضي الكثير من الوقت مع أطفالي والذين يسعدونني”.

واختتمت كيم كارداشيان حديثها بالقول: “وسأُقلع عن استخدام المحمول، قالت أختي كلوي ليلة أمس (انشري واهربي)… وهذه أفضل مقولة حول هذا الأمر”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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