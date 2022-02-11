كيم كارداشيان تكشف أخيرًا سبب طلاقها من كانيي وست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في تصريحات إعلامية بعض أسباب طلبها الطلاق من زوجها المغني كانيي وست، حيث قالت: “لفترة طويلة كنت أفعل ما يُسعد الآخرين، وقررت في السنتين الماضيتين أن أُسعد نفسي، وهذا حقاً شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسبّبه في طلاقي”.

وأضافت: “أعتقد أن من المهم أن يكون الإنسان صريحاً مع ذاته حول ما يُسعده، وأنا اخترت نفسي. من الجيد أن تختار نفسك. سأقضي أربعينياتي في إسعاد نفسي، سآكل جيداً، سأمارس الرياضة، سأستمتع بوقتي، وسأمضي الكثير من الوقت مع أطفالي والذين يسعدونني”.

واختتمت كيم كارداشيان حديثها بالقول: “وسأُقلع عن استخدام المحمول، قالت أختي كلوي ليلة أمس (انشري واهربي)… وهذه أفضل مقولة حول هذا الأمر”.