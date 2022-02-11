زينة.. لمن قالت “باخد صورتين على روحه”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها وجهت من خلالها رسالة لشخص مجهول، أثارت بها الجدل بين متابعيها.

وظهرت زينة في الصورة بإطلالة مكشوفة باللون الأبيض وعلقت قائلة: “عندي صديق غالي عليا جدا مات بالنسبالي قولت آخد صورتين على روحه”.

وكانت زينة قد استقرت على مسلسل “عشق أسود” إخراج شيرين عادل تأليف ورشة سيناريو لتخوض به السباق الدرامي رمضان القادم.. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب زينة الفنان أحمد فهمي نجم فريق واما.

وكانت زينة قد انضمت لجلسات العمل الخاصة بالمسلسل بعد انتهائها من تصوير مسلسل “420 دقيقة” الذى يشارك في بطولته سماح أنور ومحمد شاهين ورشدي الشامي إخراج هاني خليفة ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

يُذكر أن آخر أعمال زينة كان مسلسل “كله بالحب”، والذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.