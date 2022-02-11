والد حسام حبيب يعلق ساخرًا على أنباء عودة نجله إلى شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له على الأنباء التي انتشرت حول عودة نجله الى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، سخر حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب من الشائعات التي تردّدت حول هذا الأمر، وكتب عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “بجد رجعوا؟ محدّش قالي”.

وكان والد حسام قد أكد في تصريحات صحافية أن حسام وشيرين تصالحا بالفعل وهما يعملان معاً على أغانٍ جديدة، مضيفاً: “هما لسّه مرجعوش لبعض كأزواج بس إن شاء الله يرجعوا قريب لبعض”.

وكانت شيرين قد نفت عبر حسابها الخاص في “تويتر” الأخبار التي تم تداولها عن عودتها الى طليقها، ونشرت بياناً قالت فيه: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروّج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك حق الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب شيرين بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات الى هذا كله، حيث همّها الوحيد حالياً هو إسعاده بالجديد من الأغاني”، بحسب مجلة لها.