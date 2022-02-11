شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد الملك فاروق.. فنانون جسدوا شخصيته أبرزهم تيم الحسن والفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد الملك فاروق، والذى ولد فى 11 فبراير 1920 وحكم مصر طوال ستة عشر عامًا، والتى حفلت بدراما كبيرة على مستوى الأحداث الذى عاشها آخر ملوك مصر، ما جعله مادة دسمة للمنتجين والمخرجين ممن تناولوا شخصيته فى أعمالهم الفنية ورحل عن عالمنا 18 مارس عام 1965، وهو ما جعلنا نسلط الضوء خلال هذا التقرير على عدد من الفنانين جسدوا شخصيته على الشاشة.

جسد الفنان بسام رجب شخصية الملك فاروق فى مسلسل "أم كلثوم" 1999، الذى تناول قصة حياتها وصعودها إلى النجاح والشهرة.

كما قدم الفنان وائل نور شخصية الملك فاروق فى مسلسل "رد قلبى" الذى تم عرضه عام 1998.

ويعد الفنان السورى تيم الحسن من أبرز الذين قدموا شخصية الملك فاروق على الشاشة 2007، وذلك خلال مسلسل حمل نفس الاسم، ودارت أحداثه كلها عن حياة الملك منذ أن كان شاباً حتى قيام ثورة يوليو 52.

أما الفنان أحمد الفيشاوى فقد جسد مرحلة من حياة الملك فاروق خلال الجزء الأول من مسلسل الجماعة 2010.

الفنان حسام فارس جسد شخصية الملك فاروق خلال أحداث مسلسل "ملكة فى المنفى" 2010 الذى دارت أحداثه حول حياة الملكة نازلى.

وقدم الممثل الشاب حسام الجندى دور الملك فاروق فى مسلسل "كاريوكا" 2012 الذى يتناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا.

أما فى مسلسل الجماعة 2 فقد لعب دور الملك فاروق الممثل محمد البياع عام 2017، بعدما جسد نفس الشخصية فى مسلسل "رجل من هذا الزمان" في 2011.

محمد البياع بشخصية الملك فاروق



أحمد الفيشاوى متقمص شخصية الملك فاروق



تيم حسن متقمصاً شخصية الملك فاروق