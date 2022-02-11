شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نفى شيرين عبد الوهاب.. يوسف دندش يكشف مفاجأة جديدة ويؤكد عودتها لـ حسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب، سيظل أمرًا مثيرًا لحيرة الجمهور ومحبيهما لفترة أطول، فبعدما نفت شيرين أخبار عودتها إلى زوجها السابق، بعد الانفصال، أكد يوسف دندش، منظم الحفلات، مرة أخرى، فى تصريحات إعلامية، أن الثنائى عادا إلى علاقتهما، قائلاً، في البداية خلال اتصاله بأحد البرامج، أن "شيرين اتصلت به هاتفيًا ودعته لزيارتها للاتفاق على مشاريع فنية مستقبلية، مؤكدًا أنه علم بوجود حسام حبيب فى منزلها، بعدما رد علي اتصال من جانبه على هاتف شيرين".

كما نفى يوسف دندش، في الوقت ذاته، أن يكون سأل شيرين عبد الوهاب، بشكل مباشر، عن عودتها إلى حسام حبيب، لكنه فهم ذلك خلال اتصاله الهاتفي، بعد رد حسام عليه، قبل أن تستأنف شيرين المكالمة معه.

وخلال اتصال ثانٍ بعد الزيارة لنفس البرنامج، كشف يوسف دندش، أيضًا، عن أنه وجد حسام هناك بمنزل شيرين، قائلاً: "باستغل المناسبة لأبارك على عودتهما ونشاطهما الفني المقبل"، وأكد في الوقت ذاته أن شيرين وحسام، استقبلاه بشكل جيد، موضحًا أسباب تصريحاته عن علاقتهما، وأنه لم يقصد التدخل في حياتهما الشخصية.

يأتى ذلك بعدما أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".

وذلك بعدما انتشر عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية خبر عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب، وهو الخبر الذى شغل قطاعا عريضا من جمهور نجمة الغناء ومتابعيها.