شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "كنز الدنيا" من ذوى الهمم: عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أبطال مسرحية "كنز الدنيا" من ذوى الهمم وعبروا عن فرحتهم فى المشاركة بالعرض تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقى، وقال الفنان أشرف عبد الباقى عن فكرة العرض: "لما كان فى احتفالية قادرون باختلاف وتشرفت أنى اتعرفت على الأبطال والشباب دول، وجت الفكرة أننا نعمل مسرحية يشارك فيها كل الشباب وإزاى نتقبلهم زى ماهم بدون ما نحس إن فى حاجة غريبة".

وفى تقرير بثته قناة إكسترا نيوز، عبر الأطفال من ذوى الهمم، أبطال العرض المسرحى عن سعادتهم بالمشاركة في مسرحية "كنز الدنيا"، وقالت نورهان: "سيادة الريس قال لأشرف عبد الباقى شوفتها معاك فى "اللوكاندة" ودى حاجة بسطتنى جدًا، ولما اختارنى لعرض "كنز الدنيا" فرحت أكتر وشرف لى إنى أشتغل معاه".

وقال أحد أبطال العرض: "عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة وإحنا فعلاً قد التحدى وهنوصل لمستقبلنا إن شاء الله"، كما قالت إحدى البطلات: "من وأنا صغيرة وأنا حلمى أن أكون واقفة على المسرح وفعلاً مش مصدقة أنى عملت كده".

ونظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" التى تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الاعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الاطفال ذوى الهمم.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" بالسلام الوطنى، وفى نهاية العرض الذى لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه فى المسرحية خاصة الأطفال ذوى الهمم، وقال: "الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إنى اشتغلت معاهم".

وقبل العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم فى عدة مقطوعات موسيقية، نالت إعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.

ومسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كل المجالات.

"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

ومن المقرر أن تتم إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



اكرم القصاص رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 وأحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف



اكرم القصاص وأحمد الطاهرى



اكرم القصاص ويوسف أيوب



الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod يحضر مسرحية كنز الدنيا



الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod



الاعلامى نشأت الديهى والاعلامى أحمد موسى



الاعلامية منى الشاذلى



الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى فى عرض مسرحية كنز الدنيا



الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى



الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا (57)



العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا



الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس منجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة



الكاتب الصحفى اكرم القصاص فى مسرحية كنز الدنيا



الكاتب الصحفى محمد الباز



الكاتب الصحفى وجدى زين رئيس تحرير الوفد



المذيعة أية عبد الرحمن مذيعة قناة إكسترا نيوز



المذيعة إيمان عز الدين مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا



المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



تصفيق الضيوف لابطال مسرحية كنز الدنيا



جانب من الحضور



جانب من حضور عرض مسرحية كنز الدنيا



جمال صلاح العضو المنتدب لشركة pod



جمال صلاح فى عرض مسرحية كنز الدنيا



ضيوف مسرحية كنز الدنيا



طارق سعدة نقيب الإعلاميين



فرق النور والأمل



فرقة النور والامل قبل عرض مسرحية كنز الدنيا



فرقة النور والامل من عرض مسرحية كنز الدنيا



مقطوعات فرقة النور والامل



نجوم الاعلام والصحافة يحضرون عرض مسرحية كنز الدنيا



نيفين القباج وزيرة التضامن ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة



وزراء فى عرض مسرحية كنز الدنيا



وزراء واعلاميون فى عرض مسرحية كنز الدنيا



وزيرتى الهجرة والتضامن والمهندس حسام صالح



وزيرتى الهجرة والتضامن