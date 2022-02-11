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شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "كنز الدنيا" من ذوى الهمم: عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أبطال مسرحية "كنز الدنيا" من ذوى الهمم وعبروا عن فرحتهم فى المشاركة بالعرض تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقى، وقال الفنان أشرف عبد الباقى عن فكرة العرض: "لما كان فى احتفالية قادرون باختلاف وتشرفت أنى اتعرفت على الأبطال والشباب دول، وجت الفكرة أننا نعمل مسرحية يشارك فيها كل الشباب وإزاى نتقبلهم زى ماهم بدون ما نحس إن فى حاجة غريبة".
وفى تقرير بثته قناة إكسترا نيوز، عبر الأطفال من ذوى الهمم، أبطال العرض المسرحى عن سعادتهم بالمشاركة في مسرحية "كنز الدنيا"، وقالت نورهان: "سيادة الريس قال لأشرف عبد الباقى شوفتها معاك فى "اللوكاندة" ودى حاجة بسطتنى جدًا، ولما اختارنى لعرض "كنز الدنيا" فرحت أكتر وشرف لى إنى أشتغل معاه".
وقال أحد أبطال العرض: "عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة وإحنا فعلاً قد التحدى وهنوصل لمستقبلنا إن شاء الله"، كما قالت إحدى البطلات: "من وأنا صغيرة وأنا حلمى أن أكون واقفة على المسرح وفعلاً مش مصدقة أنى عملت كده".
ونظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" التى تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.
وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الاعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الاطفال ذوى الهمم.
وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" بالسلام الوطنى، وفى نهاية العرض الذى لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.
ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه فى المسرحية خاصة الأطفال ذوى الهمم، وقال: "الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إنى اشتغلت معاهم".
وقبل العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم فى عدة مقطوعات موسيقية، نالت إعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.
ومسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كل المجالات.
"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.
كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.
ومن المقرر أن تتم إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
اكرم القصاص رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 وأحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف
اكرم القصاص وأحمد الطاهرى
اكرم القصاص ويوسف أيوب
الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod يحضر مسرحية كنز الدنيا
الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod
الاعلامى نشأت الديهى والاعلامى أحمد موسى
الاعلامية منى الشاذلى
الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى فى عرض مسرحية كنز الدنيا
الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا (57)
العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا
الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف
الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365
الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس منجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة
الكاتب الصحفى اكرم القصاص فى مسرحية كنز الدنيا
الكاتب الصحفى محمد الباز
الكاتب الصحفى وجدى زين رئيس تحرير الوفد
المذيعة أية عبد الرحمن مذيعة قناة إكسترا نيوز
المذيعة إيمان عز الدين مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا
المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
تصفيق الضيوف لابطال مسرحية كنز الدنيا
جانب من الحضور
جانب من حضور عرض مسرحية كنز الدنيا
جمال صلاح العضو المنتدب لشركة pod
جمال صلاح فى عرض مسرحية كنز الدنيا
ضيوف مسرحية كنز الدنيا
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
فرق النور والأمل
فرقة النور والامل قبل عرض مسرحية كنز الدنيا
فرقة النور والامل من عرض مسرحية كنز الدنيا
مقطوعات فرقة النور والامل
نجوم الاعلام والصحافة يحضرون عرض مسرحية كنز الدنيا
نيفين القباج وزيرة التضامن ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة
وزراء فى عرض مسرحية كنز الدنيا
وزراء واعلاميون فى عرض مسرحية كنز الدنيا
وزيرتى الهجرة والتضامن والمهندس حسام صالح
وزيرتى الهجرة والتضامن
يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة