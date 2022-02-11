فن ومشاهير

أبطال "كنز الدنيا" من ذوى الهمم: عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تحدث أبطال مسرحية "كنز الدنيا" من ذوى الهمم وعبروا عن فرحتهم فى المشاركة بالعرض تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقى، وقال الفنان أشرف عبد الباقى عن فكرة العرض: "لما كان فى احتفالية قادرون باختلاف وتشرفت أنى اتعرفت على الأبطال والشباب دول، وجت الفكرة أننا نعمل مسرحية يشارك فيها كل الشباب وإزاى نتقبلهم زى ماهم بدون ما نحس إن فى حاجة غريبة".

 

وفى تقرير بثته قناة إكسترا نيوز، عبر الأطفال من ذوى الهمم، أبطال العرض المسرحى عن سعادتهم بالمشاركة في مسرحية "كنز الدنيا"، وقالت نورهان: "سيادة الريس قال لأشرف عبد الباقى شوفتها معاك فى "اللوكاندة" ودى حاجة بسطتنى جدًا، ولما اختارنى لعرض "كنز الدنيا" فرحت أكتر وشرف لى إنى أشتغل معاه".

 

وقال أحد أبطال العرض: "عندنا التحدى والإرادة أننا نعمل كل حاجة وإحنا فعلاً قد التحدى وهنوصل لمستقبلنا إن شاء الله"، كما قالت إحدى البطلات: "من وأنا صغيرة وأنا حلمى أن أكون واقفة على المسرح وفعلاً مش مصدقة أنى عملت كده".

 

ونظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" التى تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

 

وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الاعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الاطفال ذوى الهمم.

 

وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" بالسلام الوطنى، وفى نهاية العرض الذى لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

 

ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه فى المسرحية خاصة الأطفال ذوى الهمم، وقال: "الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إنى اشتغلت معاهم". 

 

وقبل العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم فى عدة مقطوعات موسيقية، نالت إعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.

 

ومسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كل المجالات.

 

"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

 

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية. 

 

 ومن المقرر أن تتم إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

اكرم القصاص رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 وأحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف
اكرم القصاص رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 وأحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف

 

اكرم القصاص وأحمد الطاهرى
اكرم القصاص وأحمد الطاهرى

 

 

اكرم القصاص ويوسف أيوب
اكرم القصاص ويوسف أيوب

 

 

الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod يحضر مسرحية كنز الدنيا
الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod يحضر مسرحية كنز الدنيا

 

 

الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod
الإعلامى عمرو الفقى رئيس مجلس إدارة شركة pod

 

 

الاعلامى نشأت الديهى والاعلامى أحمد موسى
الاعلامى نشأت الديهى والاعلامى أحمد موسى

 

 

الاعلامية منى الشاذلى
الاعلامية منى الشاذلى

 

 

الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى فى عرض مسرحية كنز الدنيا
الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى فى عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى
الاعلاميون احمد موسى ومحمد الباز ونشأت الديهى

 

 

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

 

 

العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا (57)
العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا (57)

 

 

العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا
العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

 

 

الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف
الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف

 

 

الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365
الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365

 

 

الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس منجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة
الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس منجلسى ادارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة

 

 

الكاتب الصحفى اكرم القصاص فى مسرحية كنز الدنيا
الكاتب الصحفى اكرم القصاص فى مسرحية كنز الدنيا

 

 

الكاتب الصحفى محمد الباز
الكاتب الصحفى محمد الباز

 

 

الكاتب الصحفى وجدى زين رئيس تحرير الوفد
الكاتب الصحفى وجدى زين رئيس تحرير الوفد

 

 

المذيعة أية عبد الرحمن مذيعة قناة إكسترا نيوز
المذيعة أية عبد الرحمن مذيعة قناة إكسترا نيوز

 

 

المذيعة إيمان عز الدين مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا
المذيعة إيمان عز الدين مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

 

 

المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

 

تصفيق الضيوف لابطال مسرحية كنز الدنيا
تصفيق الضيوف لابطال مسرحية كنز الدنيا

 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

 

جانب من حضور عرض مسرحية كنز الدنيا
جانب من حضور عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

جمال صلاح العضو المنتدب لشركة pod
جمال صلاح العضو المنتدب لشركة pod

 

 

جمال صلاح فى عرض مسرحية كنز الدنيا
جمال صلاح فى عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

ضيوف مسرحية كنز الدنيا
ضيوف مسرحية كنز الدنيا

 

 

طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين

 

 

فرق النور والأمل
فرق النور والأمل

 

 

فرقة النور والامل قبل عرض مسرحية كنز الدنيا
فرقة النور والامل قبل عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

فرقة النور والامل من عرض مسرحية كنز الدنيا
فرقة النور والامل من عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

مقطوعات فرقة النور والامل
مقطوعات فرقة النور والامل

 

 

نجوم الاعلام والصحافة يحضرون عرض مسرحية كنز الدنيا
نجوم الاعلام والصحافة يحضرون عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

نيفين القباج وزيرة التضامن ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة
نيفين القباج وزيرة التضامن ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة

 

 

وزراء فى عرض مسرحية كنز الدنيا
وزراء فى عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

وزراء واعلاميون فى عرض مسرحية كنز الدنيا
وزراء واعلاميون فى عرض مسرحية كنز الدنيا

 

 

وزيرتى الهجرة والتضامن والمهندس حسام صالح
وزيرتى الهجرة والتضامن والمهندس حسام صالح

 

 

وزيرتى الهجرة والتضامن
وزيرتى الهجرة والتضامن

 

 

يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة
يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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