شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج أحمد يحيى بمسجد الحامدية الشاذلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة المخرج الراحل أحمد يحيى، عزاءه اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين، ومن المقرر أن يحضر عدد من الفنانين والمخرجين لتقديم واجب العزاء في المخرج الكبير.

يذكر أن المخرج الراحل أحمد يحيى تم تكريمه في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط الذى أقيم عام 2018، بجانب الموسيقار عمر خيرت والنجم فاروق الفيشاوى والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس، وتعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.

وقدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها "العزاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"ليلة بكى فيها القمر" بطولة صباح وحسين فهمى، و"غدا سأنتقم" بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى.

كما قدم أيضًا أفلام "حكمت المحكمة" بطولة فريد شوقى وماجدة الخطيب ويسرا وليلى طاهر، و"حب لا يرى الشمس" بطولة نجلاء فتحى، فريد شوقى، محمود عبد العزيز، صفية العمرى، "حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل امام وسهير رمزى، وكاركون في الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و"الصبر في الملاحات" وغيرها من الأفلام.