إيميه صياح تحتفل مع زوجها بذكرى ارتباطهما.. صورة عائلية مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية إيميه صياح، بمرور 15 عاماً على ارتباطها بزوجها السيد فريد نجار، حيث حرصت على مشاركة الجمهور المتابع لحسابها في “إنستغرام”، صورة عائلية جمعتها بزوجها وابنتيها “كيلي ماريا، تيو شربل”، كما شاركت صورة أخرى مع زوجها عبرت فيها عن السعادة التي تعيشها برفقته.

ووجهت إيميه صياح، رسالة حب لزوجها فريد نجار، معربة عن سعادتها بوجوده في حياتها، منذ ارتباطها به في العاشر من فبراير في عام 2007 مبينةً أنها في هذا التاريخ حصلت على الشخص الذي حول حياتها لما هي عليه الآن، في إشارة إلى السعادة الغامرة التي تعيشها.

وقالت إيميه صياح، إن يوم 10 فبراير هو الذكرى السنوية لليوم الذي ارتبطت فيه بزوجها فريد نجار، ووصفت اليوم بالذكرى السنوية لحبها، الأمر الذي ترك تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، تاركين تعليقات التهنئة بتلك المناسبة وتمنوا أن تحل عليهما كل عام وهما في سعادة وارتباط أبدي.

ومما جاء في التعليقات: “الله يخليكن لبعض”، و”يارب العمر كله سوا”، و”حبايب قلبي الله يحميكم ويديم السعادة”، و”أحلى عيلة العدرا تحميكم يارب”، و”ابتسامتها سر سعادتها”.

وتستعد إيميه صياح، لبدء متابعة عرض أول مشاهدها في مسلسلها الجديد “رقصة مطر”، الذي يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من إخراج جو بوعيد، ويشارك في بطولته النجم مكسيم خليل، حيث تقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد العمل من بين المسلسلات العشارية، التي تعتمد على ثماني وعشر وحتى خمس عشرة حلقة، والتي جرى الاعتماد عليها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين.