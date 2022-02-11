أحمد فهمي يثير الجدل بأحدث إطلالة له على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري أحمد فهمي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحدث ظهور له خلال الساعات الماضية، عبر حسابه في “إنستغرام”، عندما أطل بملابس “غريبة” على جمهوره الذي لم يعتد منه مثل هذا الظهور من قبل.

وظهر أحمد فهمي، وهو يرتدي ملابس باللون البرتقالي واعتمد حذاء أبيض اللون، مع نظارة شمسية سوداء، كما كانت تسريحة شعره غريبة أيضاً، ليشبهه الجمهور بمطربي الراب الذين يعتمدون إطلالات غريبة الشكل، وسط تساؤلات عما إذا كان هناك تحضيرات لعمل غنائي جديد أم أن الأمر مجرد ظهور في مقطع فيديو فقط.

وجاء ظهور أحمد فهمي، من داخل “أب تاون كايرو Uptown Cairo”، وتحدث في تعليقه على الفيديو القصير عن النجاح والسعادة، فكتب قائلاً: “النجاح هو الحصول على ما تريد.. السعادة أن تحب ما حصلت عليه”.

وتفاعل الجمهور وعدد من نجوم الفن، مع أحمد فهمي، من خلال التعليقات، حيث أبدى الفنانون أحمد الشامي وأميرة فرح وزينة، إعجابهم بهكذا ظهور، كما جاءت تعليقات المتابعين تحمل الكثير من الغزل، كما سخر البعض الآخر من إطلالته.

وسبق وأن قدم أحمد فهمي، برامج تليفزيونية ومواهب مثل: “آراب أيدول”، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج “سهرانين معاكم بالبيت”، ويستعد حالياً لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم “أحلى كلام”، ومن المقرر عرضه قريباً على شاشة الحياة.

ويصور أحمد فهمي، حالياً مسلسل “الرواية”، الذي يتكون من 10 حلقات، وهو من إخراج أمير شوقي، ويشاركه البطولة كلاً من محمود عبد المغني، وآيتن عامر، وشيري عادل.