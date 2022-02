جون ماير يوقف حفله في لوس أنجلوس.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان الأميركي وعازف الجيتار جون ماير حفله الموسيقي لأسبوع Super Bowl، ونجح المغني في جعل موسيقاه تشعل حماس الجماهير الحاضرة حتى لحظة واحدة عندما تأكد من أن أحد الحاضرين بأمان.

وقدم ماير مجموعة من أغانيه المميزة مثل Last Train Home وWild Blue، وسارت الحفلة بسلاسة حتى أوقف ماير العرض بعد أن لاحظ أن امرأة فقدت وعيها وسط الحشد، وهو الأمر الذي دفعه ليوقف الموسيقى بهدوء ويسأل عن حالة المرأة.

عندما أضيئت الأضواء، أخبر ماير الحشد أنه سينزل للحظات عن خشبة المسرح قبل أن يتم اصطحاب المرأة بأمان على كرسي متحرك.

وبعد فترة قصيرة استعادت المرأة وعيها وقال ماير للجمهور: “قيل لي إنها لوحت وداعاً، لذا فهي بخير.. شكراً جزيلاً لكم”، واستأنف ماير حفله بأغنيته الناجحة Waiting on the World to Change، وقام بالغناء لمدة 30 دقيقة أخرى.

وسأل الفائز بجائزة غرامي الحاضرين عما إذا كان عرضه هو الأول لهم خلال الوباء وصرخ العديد من الجمهور “نعم”.

وقدم ماير الشكر لرواد الحفلات الموسيقية لأول مرة قبل أن يغني Love on the Weekend، وهي أغنية ناجحة من ألبومه لعام 2016 The Search for Everything.

وفي وقت سابق، تلقّى جون ماير رسالة سيئة من أحد نشطاء “انستغرام” والذي صادف أنه من أكبر معجبي تايلور سويفت.

وتداول المتابعون عبر الانترنت هذه المحادثة وذلك بعدما أصدرت تايلور سويفت أغنيتها التي أعادت تسجيلها من ألبومها Red حيث زعمت أنها توضح تفاصيل علاقتها السابقة بجيك جيلينهال.

وبدأ المعجبون بعدها يتطلعون إلى النسخة المعدلة من ألبوم 2010 Speak Now والذي يحتوي على أغنية Dear John والتي يزعم أنها تتحدث عن علاقتها بجون ماير.