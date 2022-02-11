أبو جبل يحسم جدل طلاقه من زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أثارت حالته الاجتماعية حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حسم حارس مرمى المنتخب المصري، محمد أبو جبل “جاباسكي” الأمر، وذلك خلال لقاء إعلامي مع الإعلامية منى الشاذلي مساء الخميس.

وخلال اللقاء، تحدث أبو جبل عن بداياته في كرة القدم، وكواليس مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك بعض تفاصيل حياته الشخصية، وسر “زجاجة المياه الشهيرة” التي حملت أسماء اللاعبين بمنتخب السنغال وكيفية تسديد كل واحد منهم في المرمى.

يُذكر أن أبو جبل قد تألق خلال مشاركة المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا، حيث حلت مصر الثانية بالنهائي بعد هزيمة بضربات الترجيح أمام منتخب السنغال.

وحصل أبو جبل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وباتت أي تفاصيل أو خبر عن أبو جبل تشغل المصريين خلال الأيام الماضية، لاسيما بعدما أذهلهم بأدائه خلال البطولة القارية. فأصبح السؤال الذي يتردد كثيراً “هل هو متزوج حالياً؟”، خاصة بعد أن ترددت الأخبار عن طلاق أبو جبل لزوجته ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى.

وحسما للجدل حول حالته الاجتماعية، وهل هو متزوج أم مطلق.. وقالت الإعلامية منى الشاذلي موجهة كلامها لأبو جبل: “والله ما في بنت قابلتني غير لما تسألني عن الحالة الاجتماعية بتاعتك.. فإحنا بس بنسأل إيه حالتك الاجتماعية؟”.

ليرد أبو جبل: “يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا”.

وخلال اللقاء، أوضح أبو جبل أنه ولد في أسيوط ولديه 10 أشقاء، هو الأوسط بينهم، وتلقى تعليما أزهريا منذ الطفولة، لذلك كان يواجه صعوبة في التوفيق بين المذاكرة وبين الاهتمام بالرياضة، لاسيما في ظل حرص الأسرة على الانتهاء من المذاكرة أولا.

وعن بداياته مع كرة القدم في الطفولة، قال إنه كان يتوجه مع أشقائه الكبار للنادي ليشاهدهم أثناء اللعب، ولم يكن يحلم بأكثر من ذلك، مضيفا: “إخوتي كلهم بيلعبوا كورة فكان حلم حياتي وأنا صغير أشيل لهم الشنطة وأروح النادي معاهم.. في مرة كانوا بيلعبوا ومش لاقيين حد قاموا وقفوني جون وبقيت ألعب في الشارع فشافوا إني بعرف ألعب حلو”.

وعن سبب تأخر نجوميته، أوضح أبو جبل، أنه واجه الكثير من الصعاب في مسيرته الرياضية، لكنه لم ييأس، وكان على يقين من أنه سيجد ثمرة اجتهاده في النهاية، قائلا: “ده ترتيب ربنا.. وأبويا قالي وقتها كلمة مبنسهاش قالي: ازعل من جواك، واجتهد في تمرينك، واشتغل على نفسك بس خلي عندك يقين إن كل حاجة هتيجي في وقتها.. وأنا صدقت كلامه، واقتنعت إن لما ييجي وقتي ربنا هيكرمني كويس أوي.. والحمد لله حصل”.