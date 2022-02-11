شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "أهل الكهف" تستكمل تصوير أحداث الفيلم مطلع مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف صناع فيلم "أهل الكهف" التصوير مطلع مارس المقبل، وذلك في عدد من المناطق التركية، خاصة أن الفيلم أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة، ويطلب مناطق جبلية ذات طبيعة مختلفة، وتأخر استكمال تصوير المشاهد المتبقية بسبب صعوبة استخراج تأشيرات السفر بسبب أزمة كورونا.

وكان القائمون على فيلم "أهل الكهف" قد طرحوا بوستر دعائيا يضم جميع أبطاله منهم محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.