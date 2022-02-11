وفاة الموسيقار الموجى الصغير عن عمر 71 عامًا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة غنوة الموجى وفاة شقيقها الموجى الصغير، وذلك على صفحتها الشخصية على فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

والموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.