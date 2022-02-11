أنجلينا جولي تنهار بالبكاء أثناء خطاب تاريخي أمام مجلس الشيوخ الأميركي عن “العنف الاسري”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 05:43 صباحاً - انهارت النجمة العالمية أنجلينا جولي من البكاء أثناء خطاب تاريخي ألقته أمام مجلس الشيوخ الامريكي فى واشنطن عبرت فيه عن دعمها لضحايا العنف المنزلي، يوم الأربعاء.

وحثت أنجلينا جولى، خلال حديثها، مجلس الشيوخ على تجديد قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقالت أنجلينا حسبما نشر موقع bbc: “بالوقوف هنا، في مركز قوة أمتنا، لا يمكنني التفكير إلا في كل شخص تم جعله يشعر بالعجز من قبل المعتدين عليهم وبواسطة نظام يفشل في حمايتهم”.

وأضافت جولي، وهي تبكي علي الوضع الحالي، “عندما يكون هناك صمت من الكونجرس مشغول جدًا بتجديد قانون العنف ضد المرأة لمدة عقد، فان هذا يعزز الشعور بانعدام القيمة.. وأعتقد أن المعتدي على حق.. أعتقد أنني لا أستحق الكثير.. ولهذا السبب يعد تمرير هذا القانون أحد أهم الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

كما كتبت أنجلينا، أيضًا عبر حسابها على “إنستجرام”، “بالتوجه إلى تقديم مجلس الشيوخ لقانون إعادة تفويض العنف ضد المرأة ، أنا ممتنة للانضمام إلى المدافعين والمشرعين المتفانين. كما يسعدني أن أشارك في الدعوة مع زهرة، لحضورها لتهدئة أعصابي قبل المؤتمر الصحفي “.