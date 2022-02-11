شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الموسيقار الراحل محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة غنوة الموجى وفاة شقيقها الأصغر "موجى"، وذلك على صفحتها الشخصية على فيس بوك .

وللموسيقار الراحل محمد الموجى ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وهم ألحان وأنغام وغنوة وأمين وموجى.

ولد محمد الموجى يوم 4 مارس 1923 فى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والده الحاج أمين محمد رمضان الموجي، وجده كان هاويا للفن يجيد العزف على الآلات الشرقية، أما والدته فكانت تحفظ أغانى الفولكلور وتحفظه لابنها محمد المفتون منذ طفولته بالعزف والتلحين والغناء.

تخرج محمد فى مدرسة الزراعة، وتم تعيينه مهندسا زراعيا فى إيتاى البارود، لم يفرح بالتعيين إلا لأنه سوف يستطيع أن يحقق حلمه ويقترب من حبيبة القلب.

تقدم محمد الموجى إلى لجنة الاستماع بالإذاعة كمطرب ورفضته وقال له الموسيقار محمد حسن الشجاعي: "أنت ملحن ممتاز، وقدم له مطربا جديدا جاء ليتقدم للغناء إنه عبد الحليم شبانة، أو العندليب فيما يعد".

وكانت أول أغنياته "صافينى مرة"، التى غناها عبد الحليم حافظ وبعد ذلك اتجه للتلحين ولحن للكثير من المطربين وأبرزهم: أم كلثوم وشادية وصباح ومحرم فؤاد وسميرة سعيد وعلى الحجار.

كما تم تكريمه من قبل الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، فى عيد الفن، كما حصل على شهادة تقدير من الرئيس الراحل ياسر عرفات، إذ قدم له شهادة تقدير ونوط الفداء العسكرى.