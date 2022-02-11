شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع إيرادات الفيلم الموسيقى West Side Story إلى 64 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات الفيلم الموسيقى West Side Story ، حول العالم حيث وصلت إلى 64 مليون دولار، وهو الفيلم المقتبس من الفيلم الموسيقي الذى طرح عام 1957، حيث يستكشف West Side Story التنافس بين جيتس وأسماك القرش، وهما عصابات شوارع مراهقة من خلفيات عرقية مختلفة.

ويقوم ببطولة فيلم الموسيقى West Side Story كل من أنسل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوس، ديفيد الفاريز، ريتا مورينو، بريان دارسى جيمس، كوري ستول، مايك فيست، جوش أندريس ريفيرا، العمل من إخراج ستيفن سبيلبرج، ومن تأليف توني كوشنر، عن رواية الكاتب آرثر لورنتس التي تحمل نفس الاسم.

كما أعلنت شركتا Universal وAmblin بدء العمل على فيلم عن حياة المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الذى سيطرح تحت اسم The Fablemans، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض في 23 نوفمبر من العام المقبل 2022، وسيقوم سبيلبرج بإخراج العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter.

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter يتم الاحتفاظ بتفاصيل السيناريو طي الكتمان، لكن ويليامز ستلعب دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج فى كتابة السيناريو إلى جانب تونى كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستى ماكوسكو كريجر بالإنتاج.