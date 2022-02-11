غنوة الموجي تعلن وفاة شقيقها الكبير الموسيقار الموجي الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

وكتبت غنوة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الهاربة إلى الجحيم، اللعب بالنار، الرجل يحب مرتين.