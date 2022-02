دور العرض السينمائي تستقبل فيلم الغموض الإنجليزي "death on the nile"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر فيلم الإثارة والغموض الإنجليزي death on the nile، المأخوذ عن رواية الكاتبة الشهيرة أجاثا كريستي.

ومن خلال Death on the Nile، نستكمل أحداث فيلم Murder on the Orient Express الذي تم عرضه في 2017 لنفس المخرج كينيث براناغ والكاتب مايكل جرين، والمقتبسان بدورهما من رواية الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي، حيث تدور الأحداث في مشهد ملحمي يصور آفاق الصحراء المصرية الواسعة وأهرامات الجيزة المهيبة، حول جريمة قتل تبدد إحدى الليالي الساحرة على متن الباخرة النيلية الفندقية "الكرنك".

تتحول عطلة المحقق البلجيكي هيركيول بوارو (كينيث براغ) على متن الباخرة التي تضم عدداً كبيراً من المسافرين من جميع أنحاء العالم، إلى بحث مرعب عن القاتل، ليأخذنا إلى حكاية مليئة بالشغف الجامح والغيرة، والكثير من التقلبات والانعطافات المعقدة التي تجعلنا في حالة تخمين دائم حتى نصل إلى النهاية الصادمة.

والفيلم من إخراج كينيث براناغ، والمرشح لخمسة أوسكار، والفائز بثلاثة جوائز إيمي وواحدة جولدن جلوب، وتأليف مايكل جرين المرشح للأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Logan (2018)، وبطولة براغ الذي يستأنف دوره في النسخة القديمة من الفيلم، وكذلك توم باتمان، ويشاركهما في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من أنحاء العالم، من بينهم الأمريكيان أنيت بينينغ وأرمند دوجلاس، والإنجليزيان راسل براند وداون فرينش، والهندي علي فضل، والاسكتلندية روز ليزلي، والإنجليزية الفرنسية إيما ماكي.