شاهد.. بدور البراهيم تعترف بتفوق هند ورهف القحطاني عليها: “بنات قحطان معروفين متصدرين ولكن”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 03:50 صباحاً - اعترفت خبيرة التجميل، ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ”بدور البراهيم“ بتفوق مواطنتيها هند القحطاني ورهف القحطاني عليها في الشهرة غير انها أكدت أنها كانت ”أول سعودية مثيرة للجدل“، حسب تعبيرها.

وشددت ”البراهيم“ عبر مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، أنها تفتخر كونها أول سعودية أثارت جدلًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت “اللي جو بعدي اكيد انهم الحين اكثر شهرة ممكن او نفس الشهرة مثل هند القحطاني اكيد انها مشهورة تبارك الله حققت شهرة واسعة وكذلك وذ نكهة”.

واضافت “بنات قحطان معروفين متصدرين يعني ما شاء الله تبارك الله بس أنا صراحة لي فترة مهدية وصراحة صرت اتضايق كل ما اتكلم بدور البراهيم وبدور البراهيم صار موضوع يضايق اكثر ما يفيد”