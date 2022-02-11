السعودية نصرة الحربي تخلع النقاب

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 03:50 صباحاً - فاجأت الإعلامية والممثلة السعودية نصرة الحربي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخروجها من دون نقاب عبر مقاطع فيديو بثتها خلال الساعات الأخيرة عبر حسابها في ”سناب شات“ حيث ظهرت مكتفية بحجابها دون ”نقاب“.

ولم تعلق نصرة الحربي، التي سبق وأعلنت أنها ارتدت ”النقاب“ عن قناعة، على تخليها عنه دون سابق إنذار.

وجاء إعلان نصرة الحربي عن تخليها عن النقاب، من خلال نشرها صورتها بحجاب، مشيرة إلى العام الجديد 2022.

وفي حين لم تكشف الإعلامية السعودية عن سبب تخليها عن نقابها، إلا أن متابعين رجحوا انفصالها عن زوجها، إذ راج عن مشهورات ارتداؤهن النقاب بسبب الزواج.

كما أعلنت نصرة الحربي ارتداءها النقاب بشكل كامل مع مطلع عام 2019، وذلك في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تظهر بشخصها آنذاك.

وسبق أن شددت نصرة الحربي في تصريح لها أن نقابها لا علاقة له مطلقا بزواجها، وكان قرارا شخصيا.

وعلقت الإعلامية السعودية ”أنا تنقبت قبل ما أتزوج، والزواج ماله علاقة بالنقاب، وهذه حرية شخصية، ورجوعي للسوشيال ميديا بهذه الصورة لأن ذي الصورة اللي أواجه بها الناس حتى في حياتي الخاصة“.

وجاء زفاف نصرة الحربي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرارها اعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

وقالت حينذاك ”عن قناعة وتوفيق من رب العالمين أعلن أنني من اليوم وحتى آخر يوم في عمري لن أصور وأظهر وجهي وحرمت وجهي على الكاميرات وسأكتفي أن أكون خلف الكاميرات“.