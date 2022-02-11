شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية ميريام فارس تحضر لأغنيتين إحداهما باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيجى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام خلال برنامج in sider أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.