شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس في عيد ميلاده الـ 85: "فخور إني قادر أمشي وأتحرك حتى الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان فاروق فلوكس، إنه أتم عامه الـ 85، وأنه فخور بأنه حتى الآن قادر على المشي والحركة والتنقل من مكان لأخر، وعلق قائلا: "لا يشعر بهذه النعمة إلا من مر بسني، أنا فخور إن ربنا أعطاني الصحة دي لحد دلوقتي".

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "رحلتي بدأت على خشبة المسرح القومي، أول عمل قدمته في حياتي منذ 65 عام على مسرح الأزبكية، وهو الآن المسرح القومي، والأستاذ أبو بكر عزت هو من اكتشفنى، وكنت طالبا في كلية الهندسة، وقمت بعمل التمثيلية الصامتة، ووقتها لم أكن أعلم أي شيء عن المسرح".

وقال: "عندما اختارني أبو بكر عزت لتلك التمثيلية، نجاحي بها وإحساسي بالمسرح، بدأ في تلك اللحظة، وأكثر ما سحرني في المسرح، هو المسرح نفسه، وكانت القدرة على التعبير بالحركة في تمثيلية صامتة أمر جميل وممتع، وفي مسرحية سيدتي الجميلة وصل أجري إلى 25 جنيه، ولكنه مكنش جايب همه".

وتابع: "تخرجت من كلية هندسة، ورغم عملي في مجال التمثيل، إلا أنني لم أترك مجال الهندسة، لأن هناك ناحية مادية، لأن الهندسة كانت تعطيني أجر جيد، وأنا كنت مرتبط للغاية بالفنان الضيف أحمد، وعملنا معا بعض الأعمال الكوميدية في الجامعة، وكنت أنا وهو فرقة، وكنا نعرض على مسرح الجامعة عروض كوميدية مقابل 20 جنيه".

وقال: "ذاع صيت وشهرة الضيف أحمد، واستمرت علاقتنا الفنية رغم ذلك، ثلاثي أضواء المسرح ظهروا في عام 1961، وكانت علاقتي به قبل انطلاق ثلاثي أضواء المسرح".