حدث بالفن| وفاة نجل فنان وإصابة نجم بكورونا وحالة ليلى طاهر وعزاء والدة عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة نجل الفنان عادل الفار، وإصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا، وتفاصيل عودة فضل شاكر إلى روتانا، وتطورات الحالة الصحية لـ ليلى طاهر، وعزاء والدة عمرو مصطفى، وعزاء جرير منصور، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة نجل الفنان عادل الفار

كشف مصدر مقرب من الفنان عادل الفار، وفاة نجله "شادي" بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها المستشفى.

للتفاصيل..اضغط هنا

"الحالة متأخرة".. إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان الكبير أحمد حلاوة، عن إصابته بفيروس كورونا.

للتفاصيل..اضغط هنا

"والدي في خطر".. ابنة أحمد حلاوة تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت آية ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا.

للتفاصيل..اضغط هنا

نفى تدهور حالته الصحية.. موزع موسيقي يكشف تفاصيل عودة فضل شاكر إلى روتانا

نفى الموزع الموسيقي علي أباظة، صحة ما تردد عن معاناة المطرب فضل شاكر، من أزمة صحية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

للتفاصيل..اضغط هنا

زوجة ابن ليلى طاهر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة عزة لبيب زوجة ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

للتفاصيل..اضغط هنا

حاول دخول سيارتها.. شذى تكشف تفاصيل محاولة سرقتها

كشفت المطربة شذى، عن تعرضها لمحاولة سرقة، خلال قيادتها سيارتها.

للتفاصيل..اضغط هنا

بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء جرير منصور.. مهرب "ورقة شفرة"

أقيم عزاء الممثل جرير منصور الذي غادر عالمنا مساء يوم الاثنين الماضي بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة.

للتفاصيل..اضغط هنا

بالصور| حماقي وهاني رمزي وخالد جلال في عزاء والدة عمرو مصطفي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للملحن عمرو مصطفى في والدته التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

للتفاصيل..اضغط هنا

اتهمه بالإساءة والتشهير| إلى أين وصل النزاع بين هاني شاكر وطارق الشناوي؟.. محامي الناقد يجيب

إلى أين وصل النزاع القانوني بين الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية" والناقد الفني طارق الشناوي، بعد البلاغ الذي تقدم به محامي "شاكر".

للتفاصيل..اضغط هنا

تامر حسني يشكر حاكم دبي على "بطاقة السعادة"

وجه الفنان تامر حسني، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد منحه "بطاقة السعادة".

للتفاصيل..اضغط هنا