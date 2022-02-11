شيما هلالي أنيقة و"سيلفي" رحمة حسن.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منى إش إش

نشرت الفنانة منى إش إش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من جلسة تصوير خضعت لها.

شيما هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيما هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان "جريء".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من العاصمة السورية دمشق.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس كليبه الجديد "مع نفسي".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد فؤاد

نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتطبيق "الأبيض والأسود".

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير جديدة لها.