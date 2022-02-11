الدوري الانجليزي.. ليفربول ينتزع فوزاً ثميناً من ليستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن نادي ليفربول، من الثأر، وانتزاع فوز ثمين على نادي ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدفي المباراة في الدقيقتين 34 و87، ليمنح ليفربول 3 نقاط ثمينة.

واسترد ليفربول اعتباره أمام ليستر، بعد خسارته في الجولة 20، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده لـ51 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة.

في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة يحتل بها المرتبة الـ12 في الدوري الإنجليزي.

وفي الجولة ذاتها خرج أرسنال منتصرا من ملعب ولفرهامبتون (1-0) بفضل هدف سجله جابرييل ماجالايس في الدقيقة 25.

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

فيما توقف رصيد “الذئاب” عند 34 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022:

مانشستر سيتي – 60 نقطة

ليفربول – 51 نقطة

تشيلسي – 47 نقطة

وست هام يونايتد – 40 نقطة

أرسنال – 39 نقطة

مانشستر يونايتد – 39 نقطة