بيت جديد لـ ميلانيا ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت شركة بارلر الأربعاء بأن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ستستخدم منصة “بارلر” للتواصل وستجعلها “بيتاً لها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويُعرف تطبيق “بارلر” بأنه وسيلة تواصل اجتماعي “غير منحازة”، حيث أثبت شعبيته لدى الأشخاص الممنوعين من تويتر، وخصوصاً بين المحافظين الأميركيين اليمينيين.

وتم إطلاق تطبيق بارلر في 2018، ويضمّ أكثر من 16 مليون مستخدم. ويُذكر أن الموقع توقف لأسابيع في بداية العام الماضي، بعد إيقافه من قبل مزودي الخدمة بسبب إخفاقه في مراقبة المحتوى، والذي أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول في كانون الثاني من جانب مؤيدين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويتطلع ترامب، الذي تم حظره من تويتر وفيسبوك بعد الواقعة، إلى إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي خاص به يدعى “تروث سوشال”، بهدف الوقوف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى.