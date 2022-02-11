سوسن بدر تشيد بنجاح مسلسل “البحث عن علا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة المصرية سوسن بدر، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “البحث عن علا”، الذي يعرض حالياً على منصة”نتفليكس”، وتقوم ببطولته النجمة التونسية هند صبري.

ونشرت الفنانة المصرية صوراً من كواليس المسلسل برفقة مجموعة من نجوم العمل من بينهم الفنانة هند صبري، مشيرة إلى سعادتها بنجاح هند أولاً في توصيل رسالتها ونجاح المسلسل ثانياً بعد النجاح الكبير الذي حققه.

وكتبت سوسن بدر، في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”: “سعيدة وفخورة بنجاح هند أولاً ونجاح العمل ثانياً، يارب دايماً ناجحين مع بعض”، لترد عليها هند صبري قائلة: “بحبك قد الدنيا”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مشيدين بالشخصيات التي يقدموها في المسلسل، وكتبت منى زكي: “ألف مبروك تجننوا وأنت أستاذة والله سكر”، وأضافت مروة الأزلي: “حلو أوي أوي وسهير فظيعة ولذيذة وحقيقية أوي وتحسها أمي بجد ألف مبروك ليكم”.

وتدور أحداث المسلسل حول الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجت وأصبحت أم، في إطار درامي اجتماعي، ويشارك في بطولته هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.

جدير بالذكر أن النجمة المصرية سوسن بدر تحصد ردود فعل واسعة خلال الفترة الحالية منذ بدء عرض الجزء الثالث من مسلسلها “أبو العروسة” ويشارك في بطولته بأجزائه الثلاثة :سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح وندا عادل.