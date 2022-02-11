أصيل هميم حديث الجمهور بعد طرح أغنيتها “اي انت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نال اسم المطربة العراقية أصيل هميم، تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك على خلفية طرحها جديدها الغنائي بعنوان “إي أنت”، والتي حظيت كلماتها على إعجاب الجمهور فضلاً عن صوت أصيل، الذي تميز بالهدوء لتوصيل معنى الأغنية.

وأضافت أصيل هميم، الأغنية عبر مقاطع فيديو على حسابها في “إنستغرام”، كما طرحتها عبر موقع الفيديوهات”يوتيوب”، تاركة تعليقاً عبرت فيه عن سعادتها بالتعاون مع صناع تلك الأغنية ووصفتهم بأنهم من المبدعين.

وكتبت هميم، قائلة: “‏(اي انت) جديدي مع المبدعين، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وتريات أحمد فرحات”، وترك الجمهور تعليقات عبروا فيها عن سعادتهم بتلك الأغنية، حيث كتب البعض: “مبدعة ما شاء الله على إحساسك”، و”الأغنية فيها عرب حلوة صراحة”، و”واو تجنن”، و”دائماً مبدعة ألف مبروك”.

ولم يتوقف التفاعل عند حساب أصيل هميم، في إنستغرام فقط، بل كان للأغنية على موقع يوتيوب، تفاعل كبير من خلال التعليقات، حيث قال الكثيرون إن الأغنية مكتملة العناصر من خلال الصوت الهادئ واللحن الراقي، وتناقلوا كلمات الأغنية عبر التعليقات وسط إشادة واسعة.

هذا ويبدو أن أصيل هميم، تخطو بشكل ثابت نحو النجومية وتحقيق مكانة لنفسها بين الجمهور، خاصةً وأنها من بين النجمات اللاتي يحيين العديد من الحفلات الغنائية في الفترة الأخيرة، فضلاً عن طرحها أغنيات تحظى بقبول جماهيري ضخم.