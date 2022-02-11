رحيل بيتي ديفيس.. رائدة موسيقى الفانك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الأربعاء بيتي ديفيس، رائدة موسيقى الفانك وملهمة أجيال من الفنانين، عن 77 عاماً.

وكتبت صديقتها كونستانس بورتيس، عبر موقع بيتي الإلكتروني “أعلن بحزن بالغ خبر وفاة بيتي ديفيس، المؤثرة الموسيقية متعددة المواهب ورائدة موسيقى الروك والمغنّية والمؤلفة الموسيقية”.

ومثّلت الزوجة الثانية لنجم موسيقى الجاز مايلز ديفيس عنصراً رئيساً في مشهد نيويورك الموسيقي خلال ستينيات القرن الماضي.

واعتبرت المغنية الأميركية جانيل موناي أنّ بيتي تمثّل واحدة من “العرّابات” المسؤولات عن “إعادة تعريف الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء السود في عالم الموسيقى”.