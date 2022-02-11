أنجيلينا جولي تدعو لمكافحة العنف الأسري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت النجمة الأميركية أنجيلينا جولي الكونغرس إلى سرعة إقرار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة، ينص على توفير مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظل مناخ العنف الأسري.

وقالت أنجيلينا: “الحقيقة الفظيعة هي أن العنف الأسري بات أمراً طبيعياً في بلدنا”.

وسبق لجولي أن اتهمت زوجها السابق براد بيت بأنه ضرب عمداً ابنهما مادوكس عندما كان في الخامسة عشرة، إلا أن النجم بريء من هذه التهمة، ويؤيد النص الذي تشير إليه جولي نواب من الحزبين على السواء، وأشاد الرئيس الأميركي بصيغة القانون.