إيما: لست كخالتي جوليا روبرتس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة الأميركية إيما روبرتس (40 عاماً) أنها لم تشعر أبداً بالضغط لترتقي إلى مستوى خالتها أيقونة هوليوود جوليا روبرتس.

وأوضحت، أنها تمثِّل على طريقتها الخاصة، قائلة: لا أطمح لأن أكون نسخة منها أبداً، على الرغم من حبي الشديد لها ولأعمالها.

وذكرت نجمة مسلسل “قصة رعب أميركية” أن من أجمل ذكريات طفولتها، زيارتها لخالتها جوليا في موقع تصوير أفلامها، وتتذكر كيف كانت ترتب خزانة الملابس، وتنظم قطع المكياج وتراقب الممثلين، لافتة إلى أن ذلك علّمها الكثير عن مهنة التمثيل.

وتشارك إيما مع جون جالاجر جونيور والممثل العالمي مايكل شانون، في بطولة فيلم “المنبوذ”، الذي من المُنتظر أن يبدأ تصويره العام الجاري.