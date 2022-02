شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم Encanto بعد ترشحه لـ 3 جوائز أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال فيلم الانيميشن Encanto، ثلاثة ترشيحات من جوائز الأوسكار وهي أفضل فيلم أنيميشن وأفضل أغنية وأفضل موسيقي تصويرية، وبالتزامن مع ترشحه حقق إيرادات وصلت إلى 237 مليون دولار أمريكي حول العالم.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد فى عائلتها التى لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيًا كل من ديان جيريرو، ستيفانى بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافى كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.

حققت أغنية فيلم Encanto ، We Don't Talk About Bruno نجاح كبير لكنها لم تترشح لجوائز الاوسكار، حيث الأغنية ليس لها فرصة، رغم أنها احتلت المركز الثاني في قائمة أفضل 100 أغنية، والتي وصلت إلى كونها أكثر أغنية لفيلم رسوم متحركة تلقى نجاحا كبيرا بعد أغنية فيلم Aladdin والتي كانت بعنوان A Whole New World.

يأتي ذلك بسبب الموعد النهائي لتقديم أغاني الأفلام للمشاركة في الأوسكار الذى كان في 1 نوفمبر 2021، قبل عرض فيلم Encanto بأسابيع في دور العرض، ولكن صناع الفيلم ارسلوا أغنية Dos Oruguitas من نفس الفيلم ولم ينتبهوا إلى أن أغنية We Don't Talk About Bruno من نفس الفيلم ستلقي كل هذا النجاح.