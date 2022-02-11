خالد سليم ومنة فضالى وسوسن بدر ينتهون من تصوير فيلم "فى القلب"

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "في القلب" من تصوير المشاهد المتبقية من العمل بحضور عدد كبير من أبطاله ومنهم النجوم، خالد سليم ومنة فضالي وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر وساندرا، ومدير التصوير محمد عز العرب والمخرج مرقس عادل، حيث سادت كواليس التصوير حالة من السعادة على كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

ومن جانبه بدأ المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج استعدادا لعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن انتهى من تصوير جميع المشاهد ما بين مصر ودبي بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تصوير الأفيشات التشويقية للفيل.

يشار إلى أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل .

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.