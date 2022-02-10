إيغي بوب يحصد جائزة “بولار” السويدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت لجنة تحكيم جائزة “بولار” السويدية العريقة الممنوحة لكبار الأسماء في عالم الموسيقى، فوز مغني البانك روك الأمريكي الشهير إيغي بوب وفرقة Ensemble intercontemporain الموسيقية الفرنسية بالجائزة.

وفي هذا السياق قالت ماري ليدين، المديرة العامة للجائزة، في بيان لها: “إيغي بوب فريد، لا أحد يشبهه. كما أنّ Ensemble intercontemporain فرقة ثورية ساهم عملها في توسيع حدود الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة”.

أما اللجنة القائمة على الجائزة فقد أشادت بشجاعة إيغي وبروح المبادرة لديه وقوته الصافية، التي فتحت الطريق أمام موسيقى البانك وبوست بانك.

أما في ما يتعلق بفرقة Ensemble intercontemporain التي أسّسها سنة 1976 بيار بوليز الحائز على جائزة “بولار”، فقد وصفتها اللجنة بأنّها “أبرز فرقة موسيقية معاصرة في العالم”.

وقد اعتُمِدت جائزة “بولار ميوزك برايز” عام 1989 بمبادرة من ستيغ أندرسون الذي تولّى إدارة أعمال فرقة “آبا” السويدية.

وكان الهدف من الجائزة الاحتفاء بالموسيقى في كل أشكالها، وكسر الحواجز الموسيقية من خلال جمع نجوم من كل الأطياف الموسيقية.

يشار إلى أن كل فائز بالجائزة سيحصل على مليون كرونة سويدية ما يعادل 109 آلاف دولار خلال الحفل الذي سيقام في ستوكهولم في 24 مايو/أيار 2022 المقبل.