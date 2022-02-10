شيرين عبد الوهاب تفتتح برنامج “الدوم” لدعم المواهب المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب غدا الجمعة، في حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في تمام الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكدت شيرين مشاركتها بتغريدة عبر حسابها بموقع تويتر تضمنت الإعلان التشويقي الرسمي للبرنامج، إذ علقت قائلة: “انتظروني غداً في اكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية الساعة ١١ مساءاً علي قناة ONTV برنامج الدوم، كل الدعم لكل المواهب المصرية وحشتوني”.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.

البرنامج من إنتاج سعدي جوهر وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة في مصر، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من حميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.