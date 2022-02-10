“حيل مشتاق”.. حسين الجسمي نجم أقوى حفلات مهرجان الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم الإماراتي حسين الجسمي، عن موعد حفله الغنائي الجديد بالكويت، خلال شهر فبراير الجاري.

ونشر الجسمي بوستر الحفل، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وقال: “للكويت أنا عاشق ولأهلها حيل مشتاق.. بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ 25 فبراير في مهرجان الكويت الأول.. ويرافقني إخواني من الفنانين بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي”.

يُذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً أحدث أغانيه التي تحمل اسم “دولة غرام”، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري.

كما أصدر أيضًا أغنية “ما بحبك” باللهجة اللبنانية وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها على قناته في موقع “يوتيوب”.