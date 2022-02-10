تامر حسني يحصل على “بطاقة السعادة” من الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل النجم المصري تامر حسني على تكريم خاص من دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرا لأعماله الفنية، إذ حصل على “بطاقة السعادة” التي تمنح لكل من يساهم في إسعاد الآخرين.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، صورة له في الإمارات أثناء تكريمه ومنحه بطاقة السعادة، وعلق عليها قائلا: “كل الفخر والشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. على تقديره الغالي لشخصي وفني كفنان مصري عربي من خلال منحي (بطاقة السعادة) التي تمنح لكل من يساهم في إسعاد الآخرين”.

يذكر أن تامر حسنى بدأ التحضير لأول فيلم من تأليفه واخراجه وبطولته، ويحمل الاسم عنوانا مؤقتا “روميو” ومن المقرر أن تشارك في بطولته النجمة هنا الزاهد تنفيذا لوعد قطعه تامر على نفسه ردا على تصريحات لهنا الزاهد تكلمت فيها عنه في أحد البرامج، حيث أعربت عن حبها لفنّه منذ أن كانت صغيرة، وتمنّت حينها عمل ديو غنائي معه.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيا في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

كما طرح أحدث أغنياته “يا فرحة” من كلماته وألحانه وتوزيع علي فتح الله. وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن. ويتصدّر كليب “يا فرحة” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” بأكثر من 9 ملايين مشاهدة.

ويواصل تامر حسني حصد نجاح أحدث أغنياته “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إذ حققت الأغنية حوالي 59 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.