شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها فى "لعبة نيوتن".. آلاء سنان تصور مسلسل "420 دقيقة" مع زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة آلاء سنان في بطولة مسلسل "420 دقيقة" من بطولة الفنانة زينة، وإخراج هانى خليفة، والمسلسل يضم 6 حلقات، ويعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإليكترونية، ليسجل العمل التجربة الثانية لـ آلاء في التمثيل بعد مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى.

مسلسل "420 دقيقة" تأليف محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وبطولة زينة، محمد شاهعين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، رشدى الشامى، آلاء سنان، بكرى خالد، وتدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق، وتم الانتهاء من معظم أحداثه ويتبقى أسبوع تصوير ويتم الإنتهاء من آخر مشاهده وتحديد موعد عرضه.

ولفتت ألاء سنان الأنظار في مسلسل "لعبة نيوتن" بشخصية سارة زوجة مؤنس (محمد فراج) التي جسدتها خلال الأحداث، حيث آثار الدور الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى بسبب طبيعته بأنه شاهدت زوجها محمد فرج يعجب بصديقتها "هنا" منى زكي، ويخبرها بأنه سيتزوجها، وتوافق دون أي رد فعل رغم تمتعها بالجمال اللافت.

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



الاء سنان فى مسلسل لعبة نيوتن