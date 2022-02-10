شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لليوم السابع: ليس لى حسابات على فيس بوك والمنشور الذى أقلق جمهورى مزيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان الكبير لطفى لبيب وجود أى حسابات باسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إحدى الصفحات انتحلت اسمه ونشرت منشورا أقلق جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن هذه الصفحة مزورة وليس له علاقة بها.
وكانت إحدى الصفحات الموثقة زورت حسابا باسم الفنان الكبير لطفى لبيب ونشرت منشورا يقول: "لقد انتشرت رائحة المَوت من حولي فـ يالله لو كُنت أنا القادم توفني وأنت راضٍ عني".
ولاقى المنشور المزور تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان الكبير الذى شعر بالقلق على نجمه المحبوب، مشيرا إلى أن المقربين منه سوف يبلغون مباحث الإنترنت عن هذه الصفحة المزيفة.
ويشارك الفنان الكبير لطفى لبيب في بطولة مسلسل "ولاد عابد" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، تأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم في قائمة أبطاله كل من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، مى الغيطى، إيهاب فهمى، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.
وكان آخر أعمال لطفى لبيت ظهوره في حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" الذي تم عرضه على قناة DMC، فكرة يسرى الفخرانى وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، الهام عبد البديع، كريم كوجاك، محمد التاجى وعدد من الفنانين الشباب.