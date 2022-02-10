شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لليوم السابع: ليس لى حسابات على فيس بوك والمنشور الذى أقلق جمهورى مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان الكبير لطفى لبيب وجود أى حسابات باسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إحدى الصفحات انتحلت اسمه ونشرت منشورا أقلق جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن هذه الصفحة مزورة وليس له علاقة بها.

وكانت إحدى الصفحات الموثقة زورت حسابا باسم الفنان الكبير لطفى لبيب ونشرت منشورا يقول: "لقد انتشرت رائحة المَوت من حولي فـ يالله لو كُنت أنا القادم توفني وأنت راضٍ عني".

ولاقى المنشور المزور تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان الكبير الذى شعر بالقلق على نجمه المحبوب، مشيرا إلى أن المقربين منه سوف يبلغون مباحث الإنترنت عن هذه الصفحة المزيفة.