شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة النور والأمل تبدع فى عزف مقطوعة "فيها حاجة حلوة".. والحضور يقفون تحية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم في عزف مقطوعة فيها حاجة حلوة قبل العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" للنجم أشرف عبد الباقي وبطولة عدد من الموهوبين من ذوي الهمم، ووقف الحضور تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعة الموسيقية.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا"، بطولة النجم أشرف عبد الباقي، ومواهب ذوي الهمم والمقام في أحد فنادق وسط القاهرة بالسلام الجمهوري، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

كما حضر كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، الإعلامى نشأت الديهى، والكاتب الصحفى محمد الباز، والإعلامى أحمد موسى، وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعدد من نواب مجلس الشعب.

كما حضر أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، الدكتور محمد خضر، وخالد مرسى رئيس تحرير إكسترا نيوز، الإعلامي عمرو خليل، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، ويوسف أيوب صوت الأمة، الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، والمذيعة إيمان عز الدين، والمذيعة آية عبد الرحمن، وعدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا"، تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب.

مسرحية "كنز الدنيا" تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، ويخرجها للمسرح أشرف عبد الباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

وتأتى المسرحية فى إطار جهود الشركة المتحدة، لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

المسرحية ستتم إقامة عروض لها خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC،

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.