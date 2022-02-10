شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تصل عرض مسرحية "كنز الدنيا" لـ أشرف عبد الباقي ومواهب ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا بطولة النجم أشرف عبد الباقي ومواهب ذوي الهمم، والمقام في أحد فنادق وسط القاهرة.

وتجرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب.

مسرحية "كنز الدنيا" تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، ويخرجها للمسرح أشرف عبد الباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

وتأتى المسرحية فى إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.