شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق شمس البارودى من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نجل محمد تيسير جميل البارودى، ابن شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى، لـ"الخليج 365" عن موعد تلقى عزاء والده، قائلا: "عزاء والدى غدا الجمعة عقب العشاء بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، حيث سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء وينتهى في تمام الساعة الحادية عشرة مساء".

وكانت الفنانة المعتزلة شمس البارودى نعت شقيقها الراحل محمد تيسير جميل البارودى، الذى توفى أمس، بصورة تجمعه بشقيقاته الستة وبكلمات مؤثرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت شمس البارودى ناعية شقيقها الراحل قائلة: "رحمة الله عليك يا تقي يا نقي يا ذاكر الله كثيراً يا عابد الله حبا وطاعة، يا واحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك".

وتابعت: "ذهبت لرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة وثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد فى مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنيا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين، إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم يااااااااارب"

وكان محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودى ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف توفى مع الساعات الأولى يوم الثلاثاء الماضى.

وأعلنت شمس البارودى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة شقيقها الوحيد، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".

وكانت البارودى قد نشرت عددا من المنشورات خلال الأيام الماضية تطلب خلالها الدعاء بشفائه، وهو الأخ الوحيد للفنانة المعتزلة بين 6 شقيقات.