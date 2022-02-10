شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أحمد حلاوة: حالة والدى خطيرة جدًا ويحتاج للدعاء لتخطى المرحلة الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أية أحمد حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، إن حالة والدها خطيرة للغاية، داعية محبيه إلى الدعاء له كى يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعانى منها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت ابنه الفنان أحمد حلاوة في تصريحات تليفزيونية: "من نشر على مواقع التواصل الاجتماعى حول الحالة الخطرة لوالدها هو طالب لديه ومن أحبائه، وكل الناس اللى بتحبه تدعو له وربنا يتقبل".

وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة: "ربنا يسترنا إن شاء الله، أحنا فى خطر دور كورونا خطر".

ولا يزال فيروس كورونا يسبب الأوجاع للجميع، وآخر من تضرروا من كوفيد 19 الفنان القدير أحمد حلاوة، وأعلن نجل الفنان إصابة والده بالفيروس مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.