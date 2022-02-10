انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انطلقت مساء اليوم الخميس، الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير، المقامة في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، تحت رئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفنى مونى محمود، ومدير المهرجان محمد سعدون، ورئاسة شرفية للمنتج محمد العدل، وتقام فعالياته في سينما مترو.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الفيلم الصيني A Firecracker Story للمخرج Zhizi Hao، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، وتدور قصة الفيلم حول الطفل "ديان" الذي يواجه مشكلة كبيرة بعدما صدر قرار بمنع الاحتفال بالألعاب النارية، فيأخذنا الفيلم في رحلة مع الطفل الصغير الذي يبدأ البحث عن وسيلة بديلة للإحتفال برأس السنة، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الروائية الدولية بالمهرجان.

وقد رُشح الفيلم للكأس الذهبية بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بالإضافة لعرضه في المهرجان الدولي للفيلم والتليفزيون برومانيا 2021، ومهرجان موسكو للفيلم القصير 2021، مهرجان Soundscreen في إيطاليا 2021، وسيكون عرضه في مهرجان الأسكندرية هو العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الأسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.