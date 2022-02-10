بعد قرارها تبنيه.. منة فضالي تروي قصة وفاة طفل رضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روت الفنانة منة فضالي، تفاصيل وفاة طفل رضيع كانت قد قررت اتخاذ الإجراءات الرسمية من أجل تبني كفالته وتربيته في منزلها.

وكتبت منة، عبر حسابها على "فيسبوك": "الولد ده اتولد من ٥ أيام.. أمه خلفته في مستشفى في الفيوم، وقالتلهم أنا مش عاوزاه .. ارموه في الشارع.. الممرضة صعب عليها خدته تربيه، جوزها قالها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت.. راحت مرجعاه المستشفى تاني".

وتابعت: "واحدة تانية بتشتغل معايا في البيت، أختها أخدته تربيه.. سافرت الفيوم وأخدت الولد وودته لدكتور طلع عنده الصفرا، بتقولي النهاردة.. قولتلها هاتيه أنا حتبناه لأني نفسي يبقى عندي طفل، من شوية بتكلم أختها قالتلها الولد مات بعد ما ابتديت أخد إجراءات التبني".

واستكملت: "مش قادرة أوصف لكم حالتي حقيقي ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها، وراحت تشوف نفسها.. جالها قلب إزاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها، ابنها ضناها، إزاي في أمهات بالقذارة دي بس يعلم ربنا إني كنت هخليه أحسن حد في الدنيا.. مش الأم اللي بتخلف، الأم اللي بتربي".

وأضافت: "أنا بكتب البوست ده لأني فعلا موجوعة من قلبي، وكنت فرحانة إني هاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته، وحسبي الله ونعم الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها أشد انتقام.. ده أحنا الحيوان بيصعب علينا، ما بالكم طفل ملوش أي ذنب غير إن واحدة معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها".

يذكر أن منة فضالي، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة 14 يومًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الحمدلله سلبي.. ربنا يشفي كل مريض يا رب.. 14 يوم في البيت كورونا منهم أسبوع بموت بجد.. الحمد لله، خلو بالكم مرض وتعب صعب".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في حدوتة "تاج راسنا بابا" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 4".

حكاية "تاج راسنا بابا" من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.