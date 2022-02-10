فن ومشاهير

تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق شمس البارودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت أسرة الراحل محمد جميل البارودي، شقيق الفنانة شمس البارودي، موعد ومكان عزاء الراحل، ليكون غدا الجمعة بمسجد آل رشوان.

وكتبت هناء البارودي شقيقة الراحل، عبر حسابها على "فيسبوك": "عزاء أخونا حبيبنا محمد جميل البارودي إن شاء الله يوم الجمعة في مسجد آل رشدان، قاعة الحمد.. الساعة 8 ونص مساء للساعة 11، الله يرحمك يا حبيبي".

ورحل عن عالمنا محمد جميل البارودي، شقيق الفنانة شمس البارودي ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف، يوم الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن شمس البارودي واحدة من أشهر نجمات السينما في مصر والعالم العربي، قررت الاعتزال في أوج شهرتها وارتدت الحجاب، بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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