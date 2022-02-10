محمد الشرنوبي يكشف لـ"الخليج 365" عن صدفة غيرت شيء في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرنوبي تعليقًا على الجملة التي تتذيل أفيش أحدث أفلامه "11:11": "مفيش حاجة بتحصل صدفة"، إن كل ما نمر به في حياتنا هو قدر، لكن هناك صدفة أيضا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "معرفش كل حاجة قدر، اللي بيحصل في حياتنا قدر، وفيه صدفة بتحصل أكيد"، وبسؤاله عن الصدفة التي غيرت شيء في حياته، كشف أنه الغناء.

وأوضح الشرنوبي "لم أفكر أن أغني، وكنت أعتبر الغناء شيء عابر في حياتي، قد أستغله في التمثيل، (معرفش دماغي كانت ماشية إزاي)، حتى جاء لقاءي مع (صاحبة السعادة) وغنيت لأول مرة، وكانت صدفة، فجأة فريق الإعداد قال للفنانة إسعاد يونس إنني أغني، وغنيت وحصلت على رد فعل وقتها لم أتخيله".

فيلم 11:11 تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، معتز هشام، نور إيهاب.