ياسمين رئيس تشارك متابعيها صورًا من عرض "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من العرض الافتتاحي لمسرحيتها أحفاد ريّا وسكينة، والذي بيعت جميع تذاكره، لتقدم عرضًا كامل العدد على مسرح بكر الشدي – البوليفارد.

وتستمر المسرحية حتى 12 فبراير الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعتبر أحفاد ريا وسكينة هي أول بطولة مسرحية لـ ياسمين رئيس، ويشاركها: دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسي شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتقدم خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها. كما تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها "جارة القمر" في دور العرض السينمائي.